Казахстан представил в Баку беспилотник, названный в честь первой женщины-пилота Азербайджана

АО "НК "Казахстан Инжиниринг" представило на четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX-2022" и 13-й Международной выставке "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian-2022 свой павильон с новейшими разработками и продукцией оборонной промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, казахстанский беспилотник под названием "Лейла" можно использовать в аграрной и нефтегазовой промышленности, геологии, мониторинговых, поисковых и спасательных операциях.

Название "Лейла" беспилотнику было присвоено в честь первой женщины-пилота Азербайджана и Кавказа Лейлы Мамедбековой, которая обучила более четырех тысяч десантников и летчиков в годы Великой Отечественной войны.

Скорость полета этого аппарата составляет до 160 километров в час, максимальная высота - до 3,5 километра, продолжительность полета - до пяти часов, радиус действия - 80-100 километров, нагрузка на БПЛА может достигать 20 килограммов.

Кроме того, в павильоне представлен ряд других беспилотных летательных аппаратов, в том числе БПЛА-мишень, ударный беспилотник "Шагала-М" и другие.