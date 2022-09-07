Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе посетит Азербайджан

Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе брифинга сказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Это первый его визит в регион. Он отбывает сегодня вечером и посетит Армению, Грузию и Азербайджан. Во всех трех странах он встретится с официальными лицами для обсуждения ключевых вопросов в регионе, а также поиска путей оказания помощи партнерам и прямого и конструктивного взаимодействия для дальнейшего сотрудничества", - сказал Пател.