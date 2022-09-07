Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как отмечается, он ожидает завершить процесс при поддержке РФ.

Кроме того, Пашинян отметил, что прогресс в работе трехсторонней комиссии по транспортным коммуникациям на Южном Кавказе есть, но не все вопросы еще решены.