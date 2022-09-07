https://news.day.az/politics/1493425.html Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном – Пашинян
Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном – Пашинян
Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как отмечается, он ожидает завершить процесс при поддержке РФ.
Кроме того, Пашинян отметил, что прогресс в работе трехсторонней комиссии по транспортным коммуникациям на Южном Кавказе есть, но не все вопросы еще решены.
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