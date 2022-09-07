Азербайджан представил мобильный беспилотный комплекс наблюдения

Азербайджан представил на четвертой Международной оборонной выставке "ADEX-2022" и 13-й Международной выставке "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian-2022 в Бакинском ЭКСПО-центре мобильный беспилотный комплекс наблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подвесной оперативно-тактический мобильный беспилотный комплекс наблюдения "Байгуш" установлен на боевой машине "Гюрза".

Оперативно-тактический мобильный беспилотный комплекс создан министерством оборонной промышленности Азербайджана и частной компанией Deftech.

Эта система наблюдения может 24 часа в сутки проводить разведывательную операцию на расстоянии до 100 метров. Дрон может вести постоянное наблюдение за территорией в 30-40 квадратных километров.

Отметим, что азербайджанские стенды установлены в первом и третьем залах, а также на открытых площадках выставки.

Оборонная промышленность страны на выставке представляет множество новшеств местного производства, в том числе системы для авиации, гражданских и военных судов, бронетехнику, радиоэлектронные системы, беспилотные летательные аппараты, вооружение и множество других устройств и оборудования.

Выставки ADEX-2022 и Securex Caspian-2022 продлятся до восьмого сентября.