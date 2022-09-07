В Азербайджане устанавливаются новые требования к численности членов партии для ее госрегистрации

В Азербайджане определяются новые требования к созданию политических партий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос об этом отражен в первичном варианте закона "О политических партиях".

Согласно проекту, численность членов партии для ее государственной регистрации должна составлять не менее 10 тысяч человек.

Уполномоченное лицо политической партии не позднее чем через 10 дней после истечения срока, установленного настоящим законом, должно обратиться за государственной регистрацией политической партии в орган (структуру), определенный соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Отсутствие реестра или несоблюдение сроков, установленных настоящим законом, влечет отказ в государственной регистрации.