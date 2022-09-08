В России завершаются времена выскочек и хамов вроде Симоньян

Автор: Зульфугар ИБрагимов

Во Владивостоке прошло пленарное заседание Восточного экономического форума. Азербайджан не имеет отношения к этому мероприятию, но нам бросились в глаза комментарии в социальных сетях, где российские пользователи лестно отзывались о модераторе мероприятия - журналисте и управляющем директоре телеканала РБК Илье Доронове. Говорилось о его профессионализме и умении говорить конкретно и по существу.

Думается, неслучайно модератор форума вызвал такую одобрительную реакцию. Хотя никто не говорил об этом, но сравнить было с чем. Все познается в сравнении. Достаточно вспомнить низкий уровень модераторства главреда RT Маргариты Симоньян на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, чтобы пожелать почаще видеть на таких площадках профессионалов вроде Доронова.

Симоньян на ПМЭФ действительно отличилась и опозорила российскую сторону своим поведением. Эта дама, кто помнит, не очень осознавала, где находится и как в таких местах следует себя вести. Площадка международного форума - это не ереванский базар, особенно когда в мероприятии участвует глава государства.

Российские СМИ были сдержанны, но вот Фонтанка.ру не выдержала: "Пленарное заседание на Петербургском международном экономическом форуме длилось около четырех часов. Это почти как "Прямая линия" с президентом. Только собеседник у Владимира Путина был всего один - главный редактор RT Маргарита Симоньян. Временами возникало ощущение, что она говорит даже больше, чем сам Владимир Путин. А Путин при этом не возражал, не перебивал, но и не шутил, как с модераторами предыдущих "пленарок" форума. Он только задумчиво крутил пальцами шариковую ручку и постукивал ногой. Но Маргариту Симоньян было не остановить..."

Написано очень сдержанно, но последняя фраза описывает всю ситуацию с предельной ясностью и без лишних слов. Сразу возникает следующая картина. Говорить вроде бы должен Путин, а болтает Симоньян. Казалось, президент раздражен, что заметно по тому, что он не шутит с Марго, как с другими, а молча крутит ручку и стучит ногой. Может показаться, что Владимир Владимирович заслушался ее болтовней, но предположить такое - просто оскорбить интеллект российского главы. Марго трещит без умолку, хотя прямая линия вроде бы с президентом, а не с ней. И это называется модерацией? Видимо, забыла, где находится.

Трудно припомнить, когда Марго произносила что-либо такое, что позволило бы увидеть в ней профессионала, достойного называться негласным предводителем российской пропаганды. Вспомним ее жалкий напор и глупые формулировки время февральской встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с журналистами в ТАСС. Глава государства культурно, терпеливо и с улыбкой поставил Симоньян на место.

Еще вспоминается, как она подставила своими репликами российско-казахские отношения на том же Петербургском форуме! Марго думала, что тонко и профессионально "закапывает" лидера Казахстана и поставила в неловкую ситуацию российскую сторону. Каким был результат, все знают - Симоньян подверглась интеллектуальной порке со стороны казахского президента. Правда, вряд ли Марго что-то вообще почувствовала - она тетка закаленная в "боях", кожа у нее толстая, а мысли заняты только собой любимой. Слишком давно и прочно сидит эта дама во главе российской пропаганды. Причем, сидит, несмотря на провалы и позорные просчеты, на то, что ее неприглядная репутация в последние годы негативно отражается на отношении в мире к российским СМИ в целом.

Может быть, российской стороне было некого выдвинуть? Судя по отзывам в соцсетях о модерации журналиста Доронова на мероприятии с участием президента РФ, профессиональные кадры есть.

В любом случае, есть ощущение, что времена выскочек и болтунов вроде Симоньян в России завершаются. Это, кстати, уже заметно по российскому телеэфиру. Мы не говорим сейчас о содержании и направленности многочисленных политических ток-шоу. Мы говорим о том, что на них становится все меньше и меньше пустозвонов и крикунов вроде Марго, физиономии которых прежде не сходили с экранов.

Возможно, в скором времени Симоньян останется только одна возможность высказаться - на собственной кухне, подавая "армянский борщ" дражайшему супругу...