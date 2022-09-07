https://news.day.az/politics/1493579.html Началась встреча глав МИД Азербайджана и Испании
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Испании
Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
Встреча проходит в Мадриде в рамках визита Джейхуна Байрамова в Испанию.
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