https://news.day.az/politics/1493596.html Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании - ФОТО
Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании - ФОТО
Подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанским Университетом АДА и Дипломатической школой министерства иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании.
Как передает Day.Az, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес.
"Меморандум даст импульс обмену в сфере образования, обмену знаниями", - говорится в сообщении.
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