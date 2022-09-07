Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании

Подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанским Университетом АДА и Дипломатической школой министерства иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании.

Как передает Day.Az, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес.

"Меморандум даст импульс обмену в сфере образования, обмену знаниями", - говорится в сообщении.