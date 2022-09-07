Отношения между Азербайджаном и Японией успешно развиваются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада.

"В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений. Установление таких прочных дипломатических, а также и экономических отношений за такой короткий срок восхищает", - сказал он.

Вада отметил, что столь успешное сотрудничество во множестве областей экономической и гуманитарной сфер является результатом совместной работы обеих стран.

Посол выразил надежду, что через 30 лет отношения между двумя странами будут еще более плодотворными.