https://news.day.az/politics/1493610.html Отношения между Азербайджаном и Японией успешно развиваются - посол Джуничи Вада
Отношения между Азербайджаном и Японией успешно развиваются - посол Джуничи Вада
Отношения между Азербайджаном и Японией успешно развиваются.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада.
"В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений. Установление таких прочных дипломатических, а также и экономических отношений за такой короткий срок восхищает", - сказал он.
Вада отметил, что столь успешное сотрудничество во множестве областей экономической и гуманитарной сфер является результатом совместной работы обеих стран.
Посол выразил надежду, что через 30 лет отношения между двумя странами будут еще более плодотворными.
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