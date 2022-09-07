Начальник Генштаба побывал в Сухопутных войсках

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, начальник генштаба провел служебное совещание с руководящим составом Сухопутных войск.

На совещании была проанализирована работа, проделанная в Сухопутных войсках. Были доведены до участников мероприятия задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.