На учениях «TurAz Qartalı–2022» выполнены очередные полеты

В соответствии с планом совместных лётно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2022", проводимых в Азербайджане, выполнены очередные учебно-тренировочные полеты, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию учений, военные летчики успешно выполнили задачи по уклонению от средств противовоздушной обороны условного противника и нанесению ударов с воздуха по наземным целям.

Совместные лётно-тактические учения продолжаются.