https://news.day.az/politics/1493624.html На учениях «TurAz Qartalı–2022» выполнены очередные полеты - ФОТО
На учениях «TurAz Qartalı–2022» выполнены очередные полеты - ФОТО
В соответствии с планом совместных лётно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2022", проводимых в Азербайджане, выполнены очередные учебно-тренировочные полеты, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Согласно сценарию учений, военные летчики успешно выполнили задачи по уклонению от средств противовоздушной обороны условного противника и нанесению ударов с воздуха по наземным целям.
Совместные лётно-тактические учения продолжаются.
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