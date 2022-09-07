Джейхун Байрамов на переговорах с генсеком Всемирной туристской организации

7 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию сферы туризма, а также важность в этом контексте сотрудничества с Всемирной туристской организацией.

Министр подчеркнул, что в стране проводится масштабная работа по развитию инфраструктуры туризма. Было доведено до внимания, что Азербайджан заинтересован в увеличении возможностей образования и обучения в сфере туризма. Глава МИД также проинформировал генсека о возможностях страны в сфере туризма на освобожденных территориях.

Пололикашвили в свою очередь отметил высокий потенциал развития туризма в Азербайджане, а также в регионе и готовность к реализации совместных со страной проектов и организации мероприятий. В частности, была подчеркнута важность реализации совместно с Государственным агентством по туризму Азербайджана и соответствующими структурами программ в сфере образования и инноваций.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам представительства страны в структурах Всемирной туристской организации, организации совместных мероприятий и конференций, инициатив в сфере туризма в международных организациях.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.