https://news.day.az/politics/1493662.html Армяне обстреляли Кяльбаджар и Товуз - минобороны
Армяне обстреляли Кяльбаджар и Товуз - минобороны
С 21:00 часов 7 сентября и до 04:00 часов 8 сентября подразделения армянских вооруженных сил с позиций расположенных в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечярского района азербайджано-армянской государственной границы и Чинарлы района Товузгала периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра азербайджанские позиции, расположенные в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского и Агдам Товузского районов.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры.
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