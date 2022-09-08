Армяне обстреляли Кяльбаджар и Товуз

С 21:00 часов 7 сентября и до 04:00 часов 8 сентября подразделения армянских вооруженных сил с позиций расположенных в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечярского района азербайджано-армянской государственной границы и Чинарлы района Товузгала периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра азербайджанские позиции, расположенные в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского и Агдам Товузского районов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры.