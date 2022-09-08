Известные путешественники ознакомились с последствиями армянского вандализма в Шуше

Известные путешественники из более чем 20 стран, прибывшие сегодня в Карабах и Восточный Зангезур, ознакомились с последствиями армянского вандализма в городе Шуша.

Как сообщает корреспондент Day.Az, иностранные гости ознакомились с культурной столицей Азербайджана, осмотрели обстреленные армянскими оккупантами памятники Узеира Гаджибейли, Натаван и Бюльбюля, а также разрушенные дома азербайджанцев.

Отметим, что наряду с этим известные путешественники стали свидетелями строительно-восстановительных работ в Шуше.