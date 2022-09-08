Обновление законодательной базы деятельности политических партий

Автор: Низами Сафаров,

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Наличие развитой законодательной основы деятельности политических партий, позволяющей перевести в правовое поле все вопросы их функционирования, является критически важным для политической системы современного государства. Сама концепция правового государства предполагает четкую юридическую регламентацию различных публично-правовых институтов либо негосударственных, общественных добровольных объединений граждан, и в том числе, тех инструментов представительной демократии, посредством которых граждане участвуют в управлении государством. В этом отношении Азербайджан, придающий исключительное значение проблеме институционализации политических партий, не является исключением.

Нужно специально подчеркнуть, что принятый 3 июня 1992-го года Закон "О политических партиях", в который за прошедший период времени было внесено более 60-ти изменений, не отражает в адекватной мере соответствующего опыта правовой регламентации данного рода общественных институтов, не учитывает те общественно-политические реалии, которые сложились на современном этапе развития нашей страны.

Формирование реальной многопартийности, развитие политического плюрализма, создание равных условий для деятельности всех политических организаций, адаптация партий к новым форматам развития общественных отношений, без сомнения, требовали полного пересмотра и разработки нового проекта закона "О политических партиях". Поэтому вполне закономерной была инициатива со стороны политических партий обратиться к председателю Милли Меджлиса с целью обновления нормативно-правовой основы партийной деятельности.

В первую очередь, нужно обратить внимание на абсолютно прозрачный характер процесса законоподготовительной работы, репрезентативный характер состава субъектов, принимающих участие в разработке проекта закона, открытость и демократичность дискуссий, предполагающих такой важный элемент как проведение в Милли Меджлисе в конце сентября текущего года общественных слушаний с участием представителей партий, иных субъектов гражданского общества, экспертов, представителей различных государственно-правовых учреждений. Нельзя не отметить, что впервые в процессе нормотворческой деятельности, до официальных обсуждений проекта на заседаниях комитетов парламента, соответствующий текст был размещен на интернет-сайте Милли Меджлиса. Более того, еще 26 июля Милли Меджлис обратился ко всем политическим партиям, прошедшим государственную регистрацию, для представления своих предложений по проекту нового закона. Весьма примечательно, что 39 партий выступили с подобными предложениями. Вызывает интерес и привлечение значительного объема компаративного, сравнительного материала для разработки нового проекта, включающего опыт нормативно-правового регулирования деятельности партий более 20 государств. Кроме того, во внимание были приняты рекомендации Венецианской комиссии 2010, 2020 годов, и в частности, "Положение о правовом регулировании деятельности политических партий" с сопровождающими его "Пояснительными записками".

Однозначно следует подчеркнуть, что фундаментальное обновление законодательства о политических партиях осуществляется в рамках широкомасштабного процесса развития обшественно-политических институтов и эффективного политического диалога, осуществляемого по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Системные реформы, проводимые под руководством главы государства, охватывают практически все области жизни, включая и функционирование политических партий, что позволяет сформировать новую, современную политическую культуру, развитую форму политического плюрализма.