https://news.day.az/politics/1493791.html Франция предоставила ANAMA набор инструментов для разминирования
Франция предоставила ANAMA набор инструментов для разминирования
Франция предоставила ANAMA набор инструментов, используемых в процессе разминирования.
Как передает Day.Az, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в Twitter.
"Франция предоставила ANAMA более 300 высококачественных инструментов для разминирования, которые помогут ускорить гуманитарную деятельность Азербайджана по разминированию", - отметил дипломат.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре