Франция предоставила ANAMA набор инструментов для разминирования

Франция предоставила ANAMA набор инструментов, используемых в процессе разминирования.

Как передает Day.Az, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в Twitter.

"Франция предоставила ANAMA более 300 высококачественных инструментов для разминирования, которые помогут ускорить гуманитарную деятельность Азербайджана по разминированию", - отметил дипломат.