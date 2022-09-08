https://news.day.az/politics/1493830.html Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю - ФОТО
Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю - ФОТО
Известные путешественники из более чем 20 стран, прибывшие сегодня в Карабах и Восточный Зангезур, побывали на Джыдыр дюзю.
Как сообщает корреспондент Day.Az, здесь иностранным гостям рассказали о ходе 44-дневной Второй Карабахской войне, по итогам которой Азербайджан освободил свои территории от 30-летней армянской оккупации.
В частности, туристы проявили интерес к операции по освобождению города Шуша. Напомним, что во время 44-дневной войны ВС Азербайджана сумели подобраться к городу со стороны Джыдыр дюзю, поднявшись по непроходимому склону.
Затем путешественники направились в Агдам.
Ф. Агаларова
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