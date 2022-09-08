Известные путешественники побывали на Джыдыр дюзю

Известные путешественники из более чем 20 стран, прибывшие сегодня в Карабах и Восточный Зангезур, побывали на Джыдыр дюзю.

Как сообщает корреспондент Day.Az, здесь иностранным гостям рассказали о ходе 44-дневной Второй Карабахской войне, по итогам которой Азербайджан освободил свои территории от 30-летней армянской оккупации.

В частности, туристы проявили интерес к операции по освобождению города Шуша. Напомним, что во время 44-дневной войны ВС Азербайджана сумели подобраться к городу со стороны Джыдыр дюзю, поднявшись по непроходимому склону.

Затем путешественники направились в Агдам.

Ф. Агаларова