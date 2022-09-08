Очень разочарован содеянным армянами

Действительно впечатлен тем, как быстро возрождается Карабах, как быстро проводятся ремонтные и реставрационные работы и строятся новые дороги.

Об этом в интервью корреспонденту Day.Az сказал прибывший на освобожденные территории Азербайджана из штата Миссури (США) известный путешественник, доктор Джаганнатхан Шринивасарарагаван (Jagannathan Srinivasararaghavan).

Посетив культуртурную столицу Азербайджана, город Шуша, Шринивасарарагаван отметил, что прошло не так много времени с ноября 2020 года, а уже проделана такая масштабная работа.

Отвечая на вопрос об армянском минном терроре, который Армения продолжает против Азербайджана, Шринивасарарагаван подчеркнул, что очень разочарован этим фактом.

"Но я очень рад тому, что Карабах стремительно возрождается, и мы можем быть здесь", - добавил он.

Напомним, что 8 октября началась поездка известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

Иностранные гости побывали в Шуше, посетят Агдам, Физулинский, Ходжавендский и Зангиланский районы, в том числе "умное село" Агалы и Джебраил.

Отметим, что поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма". Во время поездки путешественники воочию могут увидеть последствия армянского вандализма и невероятную работу, проделанную Азербайджаном для возрождения Карабаха.

Ф.Агаларова