Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Конгресса депутатов Испании Меричель Батет.

Как передает Day.Az, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и председатель Конгресса депутатов Испании Меричель Батет обсудили широкий спектр азербайджано-испанских двусторонних отношений и ситуацию в регионе", - говорится в публикации.