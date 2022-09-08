https://news.day.az/politics/1493876.html Джейхун Байрамов встретился с председателем Конгресса депутатов Испании - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с председателем Конгресса депутатов Испании - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Конгресса депутатов Испании Меричель Батет.
Как передает Day.Az, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и председатель Конгресса депутатов Испании Меричель Батет обсудили широкий спектр азербайджано-испанских двусторонних отношений и ситуацию в регионе", - говорится в публикации.
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