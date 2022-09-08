https://news.day.az/politics/1493919.html Учения «TurAz Qartalı-2022» продолжаются - ФОТО
Учения «TurAz Qartalı-2022» продолжаются - ФОТО
Продолжаются совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022", проводимые в нашей стране с участием ВВС Азербайджана и Турции.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в соответствии с планом учений военные пилоты совершают вылеты с аэродромов базирования в установленном направлении и выполняют задачи по различным эпизодам.
Военнослужащие успешно выполняют задачи, поставленные в ходе совместных летно-тактических тренировок.
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