Учения «TurAz Qartalı-2022» продолжаются

Продолжаются совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022", проводимые в нашей стране с участием ВВС Азербайджана и Турции.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в соответствии с планом учений военные пилоты совершают вылеты с аэродромов базирования в установленном направлении и выполняют задачи по различным эпизодам.

Военнослужащие успешно выполняют задачи, поставленные в ходе совместных летно-тактических тренировок.