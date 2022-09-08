Прибывшие в Агдам известные путешественники посетили Первую Аллею шехидов

Известные путешественники из более чем 20 стран, прибывшие сегодня в Карабах и Восточный Зангезур, посетили Первую Аллею шехидов в разрушенном армянами азербайджанском городе Агдам.

Как сообщает корреспондент Day.Az, иностранные гости посетили Первую Аллею шехидов, где находится могила национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова и других азербайджанцев. Во время Первой Карабахской войны армяне уничтожили большинство находящихся здесь могил. Вторую Аллею шехидов оккупанты полностью стерли с лица земли.

Ранее иностранные гости побывали в Шуше. До 10 сентября гости нашей страны посетят Физулинский, Ходжавендский и Зангиланский районы, в том числе "умное село" Агалы и Джебраил.

Отметим, что поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма". Во время поездки путешественники воочию могут увидеть последствия армянского вандализма и невероятную работу, проделанную Азербайджаном для возрождения Карабаха.

За последний год основатели, президенты и известные участники основных международных сетей путешественников - ETIC (Международный конгресс экстремальных путешественников), MTP (Most Traveled People), TCC (Traveler's Century Club), клубы Nomadmania, в составе мировой деловой и туристической элиты и организовали 3 поездки в Восточный Зангезур. На сегодняшний день в этих поездках приняли участие более 100 международных путешественников из почти 25 стран. Это четвертая подобная поездка. На этот раз в состав делегации вошли представители большего количества стран.

Подчеркнем, что все они заявляют о том, что приходят в ужас от увиденных разрушений, оставленных оккупантами на азербайджанских землях. Особый шок у них вызывает количество мин в Карабахе, которые армянские оккупанты подло оставляли на наших территориях на протяжении более 30 лет и продолжают их оставлять до сих пор, чему мы стали свидетелям совсем недавно в Лачине.