Монтировка и "девичья скромность": особенности армянского "покаяния"

Автор: Акпер Гасанов

Начну с напоминания об "ушедшей в народ" шутке легендарной команды КВН "Парни из Баку.

"Весело встретил 8 Марта таксист Мамедов. Увидев одиноко идущую девушку, он предложил ей бесплатный проезд. Девушка из вежливости отказалась. Но личное обаяние и монтировка Мамедова помогли преодолеть девичью скромность", - так она звучала со сцены.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что прозвучавшие со сцены шутки практически повторяют происходящее в реальной жизни. Приведу доказательство этого наблюдения на примере действий руководства Армении. Знаете, что давеча изрек депутат от правящей партии "Гражданский договор" (лидером этого политобъединения является премьер-министр Никол Пашинян), экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в интервью местному каналу "Фактор ТВ"? Он констатировал, что шансов на признание независимости так называемого "арцаха" со стороны мирового сообщества нет и никогда не было. Ух ты! Вот рубанул, так рубанул! Но на этом аттракцион внезапного прозрения не закончился.

"Статус-кво, сложившийся после 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года, таит в себе опасности для армянской стороны", - заявил бывший глава ведомства здравоохранения Армении. По его словам, необходимо "лечить раны армянского и азербайджанского народов, переживающих 30 лет войн и военных конфликтов, а не углублять вражду". А дальше был и вовсе пламенный спич новорожденного "голубя мира".

"Азербайджан был ранен в войне 1991−1994 годов, имея 25 тысяч жертв и 600 тысяч беженцев, или мы единственные жертвы? Мы должны залечивать раны на двусторонней основе. Разжигание длительной вражды с азербайджанцами является для нас ловушкой. Мы не должны разжигать вражду", - утверждал Торосян. У человека неподготовленного, послу прочтения этих строк, может встать ком в горле и начать проливаться скупая слеза.

Но все эти процессы вмиг могут остановиться после следующего признания близкого сподвижника армянского премьера. По словам Торосяна, армянское государство потерпело неудачу в предыдущие годы, не сумев добиться международного признания "независимости Карабаха", и теперь премьер-министр Никол Пашинян и его соратники работают над тем, чтобы "мина или взрыв не стали решением карабахской проблемы".

Что тут сказать? Перед нами классический пример армянской глупости. Именно так. Потому, что иначе и не назовешь действия, по итогам которых оратор выставляет в глупом свете самого себя и тех, от чьего имени и по чьему поручению несет ахинею. А действия Торосяна дали именно такой результат. Ведь он вынудил вспомнить о том, какие выкрутасы раньше осуществлялись лично Пашиняном.

Это он плясал в пьяном угаре на Джыдыр дюзю в оккупированной Шуше. Это он является автором фразы "Карабах - это Армения и точка". Это он никак не пресек Давида Тонояна, который будучи главой МО РА обещал захват новых азербайджанских земель в случае войны. Не было у Армении никакого желания двигаться к миру. Только разгромное поражение в 44-дневной войне, а также последующие события, заставляют официальный Ереван корректировать позицию.

По сути, операции "Железный кулак" и "Возмездие" сыграли роль той самой монтировки, которая "преодолела девичью скромность" официального Еревана, если уместность давать такую характеристику стране с таким прошлым и настоящим, как Армения. Да, Торосян открыто сетует на то, что сложился иной статус-кво. Не тот, на который рассчитывали в Армении и в мировом армянстве.

При этом, даже сейчас, он пытается поставить на одну плоскость страну-оккупанта и страну-жертву оккупации. Ведь, Первая Карабахская Война и 44-дневная война велись на территории Азербайджана, а не Армении. И все эти жертвы с обеих сторон - результат политики РА. Нынешнего и прежних ее руководителей. Так что, все эти попытки "финтить ушами" со стороны птенцов гнезда Николова смешны и нелепы. Особенно в условиях отсутствия выплаты Арменией компенсаций за все, что ею было уничтожено за тридцать лет оккупации наших земель.