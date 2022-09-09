США приветствуют передачу Азербайджаном пяти армянских военнослужащих

Госдеп США приветствует передачу Азербайджаном Армении пяти армянских военнослужащих.

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы приветствуем известие о возвращении домой армянских военнослужащих, что является позитивным событием для армяно-азербайджанского мирного процесса. Мы надеемся, что все оставшиеся задержанные вскоре вернутся в свои дома и что Азербайджан и Армения продолжат предпринимать шаги по укреплению доверия и урегулированию существующих разногласий", - сказал пресс-секретарь.