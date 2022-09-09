https://news.day.az/politics/1493993.html США приветствуют передачу Азербайджаном пяти армянских военнослужащих - заявление Госдепа
США приветствуют передачу Азербайджаном пяти армянских военнослужащих - заявление Госдепа
Госдеп США приветствует передачу Азербайджаном Армении пяти армянских военнослужащих.
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
"Мы приветствуем известие о возвращении домой армянских военнослужащих, что является позитивным событием для армяно-азербайджанского мирного процесса. Мы надеемся, что все оставшиеся задержанные вскоре вернутся в свои дома и что Азербайджан и Армения продолжат предпринимать шаги по укреплению доверия и урегулированию существующих разногласий", - сказал пресс-секретарь.
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