Путешественники увидели мечеть в Физулинском районе, где армяне держали скот

Известные путешественники посетили мечеть в селе Мердинли Физулинского района.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, путешественники посетили разрушенную мечеть, в которой оккупанты содержали домашний скот, передает Day.Az.

Им рассказали об армянском варварстве, бесконечных разрушениях, совершенных оккупантами.

"30 лет они утверждали, что эти земли принадлежат Армении. В течении 30 лет армяне не занимались ничем, кроме разрушений. Они намеренно содержали свиней в святом для мусульман месте. Сегодня Азербайджан продолжает восстанавливать культурные объекты на освобожденных землях", - рассказали путешественникам.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах м Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

Отметим, что поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма". Во время поездки путешественники смогут увидеть последствия армянского вандализма и ознакомиться с невероятной работой, проделанной Азербайджаном для возрождения Карабаха.

За последний год основатели, президенты и известные участники основных международных сетей путешественников - ETIC (Международный конгресс экстремальных путешественников), MTP (Most Traveled People), TCC (Traveler's Century Club), клубы Nomadmania в составе мировой деловой и туристической элиты организовали три поездки в Восточный Зангезур. В этих поездках приняли участие более 100 международных путешественников из почти 25 стран. Это четвертая подобная поездка. На этот раз в состав делегации вошли представители большего количества стран.

Подчеркнем, что все они заявляют о том, что приходят в ужас от увиденных разрушений, оставшихся после оккупантов на азербайджанских землях. Особый шок у них вызывает количество мин в Карабахе, которые армянские оккупанты подло расставляли на азербайджанских территориях на протяжении более 30 лет, и продолжают делать это до сих пор, чему мы стали свидетелям совсем недавно в Лачине.

Поездка продлится до 10 сентября.