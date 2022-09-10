Армения должна ответить за тотальное разрушение азербайджанских кладбищ

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Разрушение кладбищ, разграбление могил и глумление над останками - деяния, не вмещающиеся в понимание нормального человека. Война с мертвыми, которую вела армянская сторона наряду с войной с живыми, это явление настолько безобразное, бессмысленное с точки зрения военной необходимости и противоречащее понятию человечности, что международное гуманитарное право не включает документов, посвященных специально этому вопросу. Эти преступления подпадают под действие уже не гуманитарного, а уголовного права.

За время оккупации армянами были разрушены практически все азербайджанские кладбища, а их в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре было несколько сотен. Захватчики не только уничтожали надгробия и использовали могильные камни как стройматериалы, они еще и разрывали могилы и глумились над останками людей. К сожалению, международное право конкретно не предусматривает последствий для сторон конфликтов, совершающих подобные злодеяния. Тем не менее, есть у армянских деяний аспекты, нашедшие отражение в международном гуманитарном праве.

В международном праве используются два таких термина, как "культурное наследие" и "культурные ценности". Очевидно, что понятие культурного наследия по сравнению с понятием культурных ценностей имеет более широкие рамки, поскольку оно подразумевает наследство, которое должно быть сохранено и передано будущим поколениям.

В международно-правовой нормотворческой практике понятие культурного наследия включает и объекты захоронения, человеческие останки. Так, статье 1 Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия, принятой 2 ноября 2001 года, зафиксировано, что "подводное культурное наследие" означает все следы человеческого существования, имеющие культурный, исторический или археологический характер, которые частично или полностью, периодически или постоянно находятся под водой на протяжении не менее 100 лет, такие, как: i) объекты, сооружения, здания, артефакты и человеческие останки вместе с их археологическим и природным окружением...".

Под понятие "культурное наследие" подпадают и исторические кладбища, а также отдельные захоронения, имеющие историческое, культурное и научное значение.

Во время вооруженных конфликтов исторические и культурные ценности и наследие пользуются защитой в соответствии с конкретными договорами, представляющими обширную базу. В частности, речь может идти о Дополнительных протоколах 1977 г. к Женевским конвенциям, Гаагской конвенции 1954 г. и двух Протоколах к ней, а также об обычном международном гуманитарном праве. МГП обязывает государства преследовать и наказывать лиц, виновных в серьезных нарушениях этих норм. В соответствии со ст. 8 Статута Международного уголовного суда самые серьезные нарушения являются военными преступлениями.

Уничтожение, разграбление культурного наследия и культурных ценностей может восприниматься не как простое разрушение объектов, например, мечетей, музеев, библиотек, вывоз за рубеж исторических и археологических артефактов, а как попытка уничтожить культурную идентичность, присвоить историческое наследие целого общества. Таким образом, усилия по защите исторических и культурных ценностей населения, а, следовательно, и его достоинства, являются важной составляющей гуманитарной деятельности по предоставлению защиты населению оккупированных территорий.

В мире растет осознание того, что уничтожение и присвоение культурных ценностей, культурного наследия, включающих в себя в том числе памятники, объекты древности, места раскопок, на оккупированных территориях чревато долгосрочными и крайне серьезными последствиями, например, для восстановления отношений между бывшими воюющими сторонами и для примирения пострадавших от войны народов.

Мы можем с уверенностью сказать, что своими действиями на оккупированных территориях армянская сторона нарушила закон Азербайджанской Республики от 1998 года "Об охране памятников истории и культуры", Женевские конвенции 1949 года и Протоколы к ним, Протокол от 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта" (Армения является участником этого Протокола). Также нарушены требования Европейской конвенции от 1992 года "Об охране археологического наследия" и Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. о защите всемирного культурного и природного наследия.

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта - это первый международный договор, который сосредоточен исключительно на этой теме. Первый протокол был принят одновременно с Гаагской конвенцией 14 мая 1954 года. Первый протокол к конвенции запрещает вывоз движимых ценностей с оккупированной территории, а также требует их возврата на исходную территорию по завершении военных действий. Государства-участники, обязаны предотвращать вывоз такого имущества, могут быть обязаны выплатить возмещение государствам, имущество которых было вывезено во время военных действий.

Согласно Конвенции "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" была подписана в ноябре 1970 года, культурными ценностями считаются в том числе археологические находки (включая обычные и тайные) и археологические открытия.

За разрушение древних кладбищ и отдельных захоронений на оккупированных азербайджанских территориях совершившие это вандалы-армяне должны нести ответственность по статье 116 Уголовного кодекса Азербайджанской ССР "Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов", а конкретно, ее частям 116.0.8-2 за "разрушение или присвоение культурного достояния в крупном объеме, либо совершение кражи, разбоя, незаконного присвоения или актов вандализма в отношении культурного достояния" и 116.0.8-3 за "незаконный вывоз культурного достояния с оккупированной территории; проведение каких-либо археологических раскопок на оккупированной территории...". По этой статье виновные приговором суда могут быть осуждены к лишению свободы на срок от десяти до двадцати лет либо к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, за разграбление кладбищ и могил, не имеющих исторического значения, совершившие это армяне могут быть привлечены по статье 245 УК, в соответствии с которой надругательство над могилой или трупом наказывается исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Материальную ответственность за совершенные оккупантами преступления на оккупированных территориях Азербайджанской Республики несет страна, которая их туда послала, т.е. Республика Армения.

Необходимо ускорить и продолжить работы по закреплению доказательств совершенных армянами преступлений, добиться выдачи Азербайджану преступников и привлечения их к ответственности.