Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, им рассказали о различных артефактах, свидетельствующих о древних поселениях на этих территориях.

"Азыхская пещера является одним из древнейших мест поселения человека. К сожалению, во время армянской оккупации здесь были проведены незаконные раскопки и часть находок вывезена в Армению, что противоречит всем нормам международного права", - рассказали путешественникам.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.