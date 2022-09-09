Источник: Агентство международной информации Trend

Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала в пятницу путешественница из Швеции Ребекка Стаффас.

"В Карабахе я впервые, как и в Азербайджане в целом. Меня очень впечатлили красота природы региона, а также город Шуша, особенно с исторической точки зрения. Однако многочисленные разрушения выглядят очень удручающе. Тем не менее поражает, с какой скоростью Азербайджан восстанавливает инфраструктуру на этих территориях: дороги, электрификация - везде, где нам довелось побывать, мы наблюдали непрекращающиеся строительные работы", - сказала она.

Стаффас отметила, что то, что Азербайджан смог удвоить свои усилия в процессе разминирования, крайне впечатляет. Однако перед страной все еще стоят огромные задачи, добавила она.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.