Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Узбекистана

Находящаяся с рабочим визитом в Республике Узбекистан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с Президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, выразив признательность за теплый прием, Сахиба Гафарова передала главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На встрече были отмечены нынешний высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами, подчеркнута особая роль в их развитии президентов двух государств, а также плодотворные результаты исторического визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в июне текущего года, ставшего новым этапом в развитии наших отношений. Было доведено до внимания, что взаимные визиты высокого уровня и тесные контакты создают широкие возможности для дальнейшего укрепления отношений между двумя дружественными и братскими государствами.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приветствия Президента Ильхама Алиева, попросил передать и его приветствия и наилучшие пожелания главе нашего государства.

Отметив значение межпарламентского сотрудничества для развития двусторонних отношений, Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость дальнейшего расширения связей в этом направлении.

В ходе беседы также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова дала интервью узбекскому телевидению. Председатель парламента поделилась мыслями об участии азербайджанской делегации в 14-м Саммите женщин-спикеров парламентов, а также о текущем состоянии и перспективах азербайджано-узбекских связей.