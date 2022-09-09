В Центре Гейдара Алиева состоится концерт звезд джаза

30 сентября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт звезд джаза Мелвина Тревиса (Melvin Travis) и Мины Агосси (Mina Agossi), передает Day.Az.

Концерт пройдет в рамках 17-го Бакинского международного джазового фестиваля.

В этот день любителей джаза ждут неповторимое исполнение, чарующие ритмы и невероятная энергия.