https://news.day.az/politics/1494161.html В Центре Гейдара Алиева состоится концерт звезд джаза - ВИДЕО
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт звезд джаза - ВИДЕО
30 сентября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт звезд джаза Мелвина Тревиса (Melvin Travis) и Мины Агосси (Mina Agossi), передает Day.Az.
Концерт пройдет в рамках 17-го Бакинского международного джазового фестиваля.
В этот день любителей джаза ждут неповторимое исполнение, чарующие ритмы и невероятная энергия.
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