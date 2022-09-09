Источник: Агентство международной информации Trend

Работа, проделанная Азербайджаном в Карабахе за два года после войны, поражает.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал в пятницу путешественник из Норвегии Йорн Аугестад.

"Наше путешествие в Карабах проходит отлично. Если говорить о конкретных местах, то на меня неизгладимое впечатление произвел город Агдам. Столько эмоций вызывают истории о городе, людях, которые в нем жили, об их тяжелой судьбе. Сейчас, конечно, город возрождается, как и весь регион. В целом же то, что Азербайджан смог сделать в Карабахе за два года после войны, поражает", - сказал Аугестад.

По его словам, процесс разминирования, за которым членам делегации удалось понаблюдать в Джабраиле, представляет собой интересную, но в то же время и очень печальную картину, ведь эти мины были установлены для уничтожения всего живого.

Аугестад также отметил, что путешественники, являющиеся членами делегации, смогут донести до мира правду о том, что тут происходило, и привлечь больше внимания со стороны международных организаций.