Терпение Азербайджана имеет границы: Никол Пашинян срывает мирный процесс

Автор: Акпер Гасанов

Президент Евросовета Шарль Мишель приветствовал освобождение 5 армянских военнослужащих. Это был совершенно четкий и благородный жест доброй воли со стороны официального Баку. По сути, это подтвердил в своем Твиттере и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар. Он написал, что передача Азербайджаном пяти армянских военнослужащих Армении произошла без посредников.

То есть, Азербайджан сам решил сделать конкретный шаг по долгой и трудной дороге к миру. Но что мы увидели с армянской стороны? Очередную и примитивную манипуляцию.

"Армения и Азербайджан 31 августа в Брюсселе не смогли достичь договоренностей по важнейшим вопросам двусторонней повестки дня", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Причем, заявление это он сделал не в РА, а на встрече с представителями армянской общины Владивостока. Там, замечу, произошло очередное фиаско армянского премьера, который умудрился сделать ряд заявлений, посредством коих выставил лжецом и лицемером самого себя. За что и был справедливо и жестоко высмеян армянской общественностью, которая в очередной раз убедилась, что во главе РА стоит малограмотный и плохо образованный, жалкий временщик, изо всех сил старающийся усидеть на нескольких стульях. Но Николу Воваевичу глубоко наплевать на мнение армянской общественности, он гнет свою линию, ища поддержки вне пределов своей страны. Но это обреченная на провал стратегия.

Почему? Сейчас объясню. Но вначале напомню слова Пашиняна. По мнению премьер-министра Армении, Азербайджан считает, что проблема Карабаха решена и обсуждать больше нечего. "Наша позиция, и, очевидно, позиция международного сообщества не совпадает с позицией Азербайджана", - отметил премьер-министр Армении, добавив, что Москва также не разделяет точку зрения Баку по этому вопросу.

Практически все сказанное им - бред сивого мерина. Напомню, что еще по итогам третьей встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе Шарль Мишель не стал употреблять словосочетания Нагорный Карабах, а тем более про "арцах". Тогда Шарль Мишель употребил слово Карабах. Проще говоря, еще тогда председатель Совета ЕС признал территориальную целостность нашей страны, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района.

И вот, в новом документе, по итогам четвертой встречи в Брюсселе, вовсе не было упоминания темы Карабаха, а также и упоминания Минской группы ОБСЕ. То есть, глава Евросовета признает, что формат Минской группы мертв, а есть только формат посредничества Евросоюза по вопросу нормализации армяно-азербайджанских отношений - без темы Карабаха, которая является внутренним делом Азербайджана.

И вот теперь мы видим, что Пашинян отчаянно лжет, извращая суть и итог брюссельских переговоров. Он приписывает Шарлю Мишель то, чего тот никогда не говорил! Более того, Пашинян решил взять на себя функции Марии Захаровой, позволив выступать в качестве глашатая позиции официальной Москвы. И тут он тоже соврал. Ведь, Россия всегда заявляла о том, что признает территориальную целостность Азербайджана.

Собственно именно по этой причине не было официального участия России в 44-дневной войне, о чем так мечтали и молили руководители РА. Но Пашинян сейчас пытается доказать, что молоко черное. Он срывает договоренности, имевшие место по итогам четвертой брюссельской встречи. И тут я хочу напомнить один фрагмент из интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева итальянской газете İl Sole 24 Ore.

"Мы договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением", - подчеркнул тогда глава нашего государства. После чего, как мы видим, со стороны Азербайджана был сделан жест доброй воли в виде освобождения 5 армянских военнослужащих.

То есть, наша страна в очередной раз доказала свою готовность делать практические шаги на пути к установлению мира. И позиция официального Баку базируется на нормах международного права, на взаимном признании территориальной целостности Азербайджана и Армении. Но, как видим, Пашинян снова начинает юлить. И тут уже свое слово должен сказать Шарль Мишель, авторитет которого поставлен на кон. При этом, в Ереване не должны забывать о том, что терпение Азербайджана не безгранично и что никто в мире не будет вправе и в состоянии помешать нашей стране использовать весь набор средств для очередного отрезвления армянского руководства.