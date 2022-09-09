https://news.day.az/politics/1494221.html Джейхун Байрамов обсудил с Игорем Ховаевым нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - ФОТО
Джейхун Байрамов обсудил с Игорем Ховаевым нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - ФОТО
9 сентября 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял спецпредставителя министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
Как сообщили Day.Az в МИД, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Россией, текущую ситуацию в регионе, в том числе различные аспекты процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шаги, предпринятые в этом контексте, работу, проделанную в области мер укрепления доверия, а также обменялись мнениями о перспективах этого процесса.
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