https://news.day.az/politics/1494312.html В минобороны Азербайджана прошло служебное совещание
В минобороны Азербайджана прошло служебное совещание
10 сентября в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.
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