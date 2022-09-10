Закир Гасанов приказал пресекать любые провокации Армении

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отдал приказ армии быть всегда наготове к немедленному пресечению любых провокаций, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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