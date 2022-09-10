https://news.day.az/politics/1494316.html Закир Гасанов приказал пресекать любые провокации Армении
Закир Гасанов приказал пресекать любые провокации Армении
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отдал приказ армии быть всегда наготове к немедленному пресечению любых провокаций, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре