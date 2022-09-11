На что рассчитаны провокации Армении на границе с Азербайджаном

Несмотря на достигнутые в Брюсселе договоренности армянская сторона в скором времени нарушила режим прекращения огня. Армянские вооружённые формирования практически ежедневно подвергают массированному обстрелу Кяльбаджар, что является грубым нарушением трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении, а также заявлений между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

По его словам, цель обострения ситуации для Армении заключается в том, чтобы склонить Азербайджан к провокации и подтолкнуть его к конфронтации с российскими миротворцами. Затем обвинить Азербайджан в невыполнении договоренностей перед Москвой и Брюсселем и попытаться вернуть вопрос статуса Карабаха в повестку дня.

"Тем самым Армения рассчитывает в будущем сохранять возможность вмешательства во внутренние дела Азербайджана при поддержке определенных кругов. Речь идёт об известных антиазербайджанских элементах на Западе, недовольных новыми геополитическими реалиями в регионе. То есть, армянское правительство планирует заниматься ловлей рыбы в мутной воде", - пояснил он.

Продолжая свою мысль, наш собеседник отметил, что шатание Пашиняна из стороны в сторону сопровождается взаимно противоположными действиями. То Пашинян предъявляет претензии российскому миротворческому контингенту, то поёт дифирамбы ОДКБ и ЕАЭС и называет Россию союзником Армении. Сначала выражает готовность к мирному соглашению на основе пяти базовых принципов, которые предложил Азербайджан. Затем говорит про его неприемлемость и выдвигает новые требования.

"Всё это говорит о неадекватности армянского правительства. В то же время нельзя забывать, что команда Пашиняна сталкивается с серьезным давлением националистически настроенной оппозиции, что вынуждает его затягивать переговоры. Однако рано или поздно внутри армянского общества должен возникнуть консенсус по поводу необходимости смирения с новыми реалиями в регионе. В противном случае будущее армянского государства будет выглядеть туманным", - заключил Нусрет Джомерт.

Абдул Керимханов