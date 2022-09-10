Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях комитетов ПАСЕ

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседаниях комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые пройдут с 12 по 19 сентября.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, заседания комитетов ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, мониторингу, и по вопросам равенства и недопущения дискриминации пройдут в Париже, Франция, а заседание комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам - в Афинах, Греция,

В заседаниях комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, которые пройдут 12-13 сентября, и комитета по мониторингу, который состоится 14-15 сентября, примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и депутат Асим Моллазаде.

В заседании комитета по вопросам равенства и недопущения дискриминации, которое состоится 16 сентября в Париже, примет участие депутат Кенуль Нуруллаева.

В заседании комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам, которое пройдет 18-19 сентября в Афинах, со стороны Азербайджана примут участие депутаты Самед Сеидов и Нигяр Арпадараи.