Франция поприветствовала передачу Азербайджаном 5 армянских военнослужащих другой стороне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции (МИД).

"Франция приветствует освобождение Азербайджаном армян после встречи в Брюсселе 31 августа 2022 года между Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - отмечается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Франция продолжит оказывать поддержку в решении всех гуманитарных вопросов между двумя странами и установлении прочного мира в регионе.