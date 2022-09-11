44-дневная война показала, насколько вырос азербайджанский ВПК

Каждая выставка вооружений - это, разумеется, демонстрация силы. Азербайджан еще раз дал понять недругам, что мы - мирные люди, но железный кулак никуда не делся, он остается занесенным над головами тех, кто рискнет попытаться снова нарушить покой нашей страны и нашего народа.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Азербайджан с первого дня создания министерства оборонной промышлености начал активно развивать эту область. Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами, Президент Ильхам Алиев, непосредственно проявляя необходимое внимание развитию отрасли, делает все для того, чтобы Азербайджан в короткие сроки начал выпускать актуальную военную продукцию высокого качества, которая способна не только обеспечить собственные ВС, но и заинтересовать потенциальных покупателей. Отмечу, что более 20 стран мира имеют на сегодняшний день соответствующие контракты с нашей страной.

ВПК Азербайджана выпускает более тысячи видов продукции различного военного назначения. Сегодня азербайджанская военная промышленность обеспечена высококвалифицированными кадрами и самым современным оборудованием. Значение развития военной промышленности в нашей стране трудно переоценить. Расположение Азербайджана в сложном регионе и соседство с постоянно враждебно настроенной Арменией говорит о том, что мы должны иметь мощную армию, способную защитить от любой агрессии, прежде всего, со стороны Армении.

Первая карабахская война показала, насколько важно вооруженным силам государства быть независимыми. В мире, где существует практика санкций и двойные, а то и тройные стандарты, важно, чтобы государство было суверенно в военном плане и могло себя обеспечить. От этого зависит сила его армии. Эти уроки мы вынесли из боевых действий начала 90-х. Учли их и постарались не повторить прежних ошибок. Во время Второй карабахской войны стало ясно, что военная промышленость Азербайджана смогла выполнить задачу - сделать нашу армию по ряду видов вооружений в определенной степени независимой от зарубежных поставок.

На сегодняшний день отечественная военная промышленность полностью обеспечивает армию самыми востребованными видами продукции. Стрелковое оружие, боеприпасы ко всем видам оружия, снаряды к артиллерийским системам и даже к реактивным установкам залпового огня и многое другое Азербайджан сегодня производит сам. Образцы этой продукции можно было увидеть на прошедшей в Баку на минувшей неделе IV Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX. Насколько мне известно, азербайджанская экспозиция вызвала большой интерес у зарубежных гостей.

Такие успехи, конечно, возможны только в экономически развитой стране. Только государство с сильной экономикой может позволить себе развивать военную промышленность.

Азербайджанская военная промышленность с каждым годом привлекает все большее внимание зарубежных военно-промышленных комплексов и стран, приобретающих вооружение. По сравнению с рынками аналогичной продукции других стран, рынок Азербайджана наиболее оптимален с точки зрения сочетания доступной цены и хорошего качества и привлекает покупателей.

Наш ВПК делает ставку на вооружение и оборудование новейшего образца. В первую очередь это наши беспилотники. В этой области Азербайджан имеет не только опыт производства, но и опыт применения таких вооружений в реальном бою. Беспилотники - это перспективное направление, которое разрабатывает сегодня Азербайджан.

Беспилотники имеют различное предназначение. Нужно отметить, что то оборудование, которое Азербайджан может установить на свои БПЛА, отличается тем, что дает возможность проводить разведку, наблюдение и в случае необходимости наносить удар. Современное оборудование, установленное на наших дронах, позволяет вести наблюдение с высоты от 100 метров до 3 километров, что само по себе уже говорит о высоком качестве, может выполнять задачи на тактической глубине до 15-20 километров, а также нести нагрузку в виде боеприпаса весом от 2,5 до 7 килограммов. Думаю, это очень хорошие результаты. Стоит учесть и то, что в этом направлении у Азербайджана имеются совместные проекты с Турцией и Израилем, то есть с передовыми странами в плане производства вооружений.

На сегодня себя уже хорошо зарекомендовали такие БПЛА азербайджанского производства, как "Байгуш", "Турадж", "Овчу". Думаю, список будет продолжаться. Выпускаемая в Азербайджане навигационная техника для авиации тоже привлекает внимание и является перспективной продукцией.

В целом можно сказать, что нет такой отрасли, где не использовалась бы продукция азербайджанского ВПК.

Каждая выставка вооружений - это, конечно же, демонстрация силы. Азербайджан еще раз дает понять, что мы - мирные люди, но наш, как говорится, бронепоезд стоит на запасном пути. Этот бронепоезд - наша оборонная промышленность, наша армия, способная в любой момент дать отпор любому агрессору. Да, выставка вооружений - это демонстрация силы нашему противнику, который до сих пор тянет с подписанием мирного договора и нарушает условия прекращения огня. Все, что мы имеем на сегодняшний день и что было продемонстрировано на выставке, будет служить миру в нашем неспокойном регионе и сохранению территориальной целостности Азербайджана. Это демонстрация железного кулака, который в любой момент, если потребуется, может снова показать свою силу.

Лейла Таривердиева