https://news.day.az/politics/1494364.html Поездка в Карабах превзошла все наши ожидания - американский путешественник
Поездка в Карабах превзошла все наши ожидания - американский путешественник
Источник: Агентство международной информации Trend
Трехдневная поездка в Карабах превзошла все наши ожидания.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в субботу американский путешественник Рам Франциско.
Он отметил, что красота здешней природы впечатляет.
"Это моя первая поездка в Азербайджан, в Карабах. Она стала для меня прекрасным опытом. Развитие инфраструктуры здесь, сдача в эксплуатацию за короткое время объектов вызывают восхищение. Потребуется время, чтобы Карабах стал туристическим направлением, но для этого есть огромный потенциал", - сказал американский путешественник.
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