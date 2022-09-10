Участвовавшие в учениях «Turaz Qartalı – 2022» авиационные средства вернулись в Турцию

Авиационные средства ВВС братской страны, участвовавшие в совместных лётно-тактических учениях "TurAz Qartalı - 2022" ("Орёл ТурАза-2022"), вернулись обратно в Турцию.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.