https://news.day.az/politics/1494395.html Участвовавшие в учениях «Turaz Qartalı – 2022» авиационные средства вернулись в Турцию - ФОТО
Участвовавшие в учениях «Turaz Qartalı – 2022» авиационные средства вернулись в Турцию - ФОТО
Авиационные средства ВВС братской страны, участвовавшие в совместных лётно-тактических учениях "TurAz Qartalı - 2022" ("Орёл ТурАза-2022"), вернулись обратно в Турцию.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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