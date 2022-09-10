https://news.day.az/politics/1494398.html НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
Коломина назвал хорошей новостью то, что азербайджанская сторона без посредников передала противоположной стороне пятерых армянских военнослужащих.
"НАТО приветствует нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, который служит ключом стабильности и благополучия на Южном Кавказе", - отметил спецпредставитель Столтенберга.
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