НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина назвал хорошей новостью то, что азербайджанская сторона без посредников передала противоположной стороне пятерых армянских военнослужащих.

"НАТО приветствует нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, который служит ключом стабильности и благополучия на Южном Кавказе", - отметил спецпредставитель Столтенберга.