Азербайджан прилагает все усилия для восстановления инфраструктуры в Карабахе

Азербайджан прилагает все усилия для восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.

Об этом сказал в субботу основатель американского клуба MTP (Most Traveled People) Чарльз Велей в ходе брифинга по итогам трехдневной поездки на освобожденные территории, передает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Правительство Азербайджана делает все для восстановления инфраструктуры на освобождённых территориях. Сейчас идут активные работы по строительству дорог, "умных сел" для скорейшего возвращения вынужденных переселенцев", - сказал он.

Отметим, что целью трехдневного визита на освобождённые земли было ознакомление с последствиями армянского вандализма. Путешественники из разных стран Европы, США, Канады стали свидетелями разрушений, совершенных здесь армянской стороной.