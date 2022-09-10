Береговая охрана Греции обстреляла турецкое судно с азербайджанцами

Береговая охрана Греции обстреляла вблизи турецкой провинции Чанаккале судно с азербайджанцами на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент с обстрелом судна под флагом Коморских островов произошел в 11 морских милях к юго-западу от берегов Бозджаада.

Среди членов экипажа из Египта, Сомали, Турции, три азербайджанца.

В заявление командования береговой охраны Турции говорится, что 10 сентября сотрудники береговой охраны Греции открыли огонь по судну Anatolian под флагом Коморских островов, которое находилось в международных водах на расстоянии 11 морских миль к юго-западу от провинции Бозджаада.

Два катера береговой охраны Турции были отправлены на место инцидента.

Пострадавших среди членов экипажа нет.