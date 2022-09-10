Исчезающая Армения: от эйфории к суровой реальности

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян является давним мастером по линии озвучивания смешных заявлений и нереализованных планов. В этом смысле та речь, которую он толкнул перед представителями армянской диаспоры Владивостока, является всего лишь данью традиции. Другое дело, что сказанное им на сей раз было совсем уж забавным.

Итак, Пашинян признал, что в 2018 году пришел к власти в условиях эйфории, а сейчас ситуация стала сложнее. "Мы столкнулись с суровой реальностью. Но теперь нам предстоит сделать собственные выводы, связанные с нашим мировоззрением. Мы также не должны бояться принимать трудные решения, которые должны продвигать нас вперед", изрек он.

Собственно, мы помним проявления этой эйфории Пашиняна в виде нелепых заявлений этого носителя бейсболки о том, что "Карабах-это Армения и точка". И его пьяные танцы в Шуше мы все помним. А потом было то, что сам Никол Воваевич, называет столкновением с суровой реальностью. Речь, конечно же, идет о последствиях операции "Железный Кулак", которую блестяще претворила в жизнь победоносная азербайджанская армия.

Итоги 44-дневной войны всем известны. Армения потерпела военное, политическое, дипломатическое и моральное поражение. Там начался процесс краха мифов, которыми армяне жили три десятилетия. Процесс этот продолжается до сих пор. Порой он замедляется и тогда азербайджанская армия вынуждена бывает придавать ускорение процессу через очередные военные операции.

Так было совсем недавно, когда в ответ на ряд провокаций со стороны противника, была проведена операция "Возмездие", ставшая очередным "столкновением с суровой реальностью" для противника. Который, впрочем, не оставляет попыток затянуть процесс установления долгосрочного мира в регионе, постоянно юля и изворачиваясь. Попытка эта не только бесполезная, но и бессмысленная.

В том числе и потому, что естественный ход событий говорит о том, что время работает на Азербайджан. Вот, появилась информация о том, что с начала года в Армении численность населения составила 2 964 600 человек. "По последней переписи населения 2011 года нас в Армении было 3 млн 18 тыс. 900 человек. Но на начало года прошлого в стране осталось 2 млн 964 тыс. 600 человек. Так, за семь месяцев 2021 года расстались 2 440 пар, а в 2022 году этот показатель составил 2 577 (+137). Кроме того, скончались 16 548 человек", - сообщают СМИ.

А ведь в РА въехало немало россиян. Какое из них количество получило армянское гражданство, мне неизвестно. Но получается, что даже приток людей извне никак не останавливает тенденцию сокращения населения самой отсталой страны Южного Кавказа. И армянские аналитики, ищущие причины такого положения дел, кивают в сторону итогов 44-дневной войны.

В ходе которой, по официальным армянским данным, погибло 3 822 военнослужащих. Напомню, что армянская оппозиция утверждает, что этот показатель превышает 5 .000 военнослужащих. "Но все равно цифры непоправимые: погибли-то молодые, здоровые, продолжатели рода, фамилий, династий, многие не успели создать семью, а, значит, родить детей", - говорится сетуют армянские СМИ.

О том, что в войне, Первой Карабахской и 44-дневной, виноват армянский национализм и продвигающие его политики, а также радостно поддерживающие его граждане РА, в статье не говорится. Там лишь упоминается, что до 1948 года в Армению из-за рубежа переехало примерно 100 тыс. соотечественников. То есть, была попытка искусственно увеличить население РА, но и она в итоге потерпела крах.

А в будущем, он станет еще более заметным. Ведь, по данным отчетов ООН, через 78 лет численность населения Армении может составить чуть больше 2 миллиона человек. То есть, в Баку уже живет больше людей, чем будет жить в РА к концу века. По тому же прогнозу к 2050 году активно будет расти население Азербайджана и Турции: соответственно на 1 млн и 15 млн человек.

Вот это и есть доказательство того, что Армения была, есть и будет несостоявшимся государством. Ее новые поколения стремятся покинуть РА навсегда. Ибо нет веры в будущее страны-лузера. А рост населения Азербайджана, соответственно, говорит о вере граждан страны в стабильное будущее. Учитывая увеличивающуюся пропасть в экономических, военных и геополитических возможностях наших стран, а также в колоссальной разнице в количестве населения, можно смело предсказывать все новые и новые примеры столкновения РА с суровой реальностью.