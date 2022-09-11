https://news.day.az/politics/1494513.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный 75-летию независимости Индии - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный 75-летию независимости Индии - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.
Передача была посвящена 75-летию независимости Индии.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи:
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