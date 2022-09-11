Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в Азербайджанской Армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений, передает Day.Az.

В соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос" для военнослужащих срочной военной службы.

В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии генерал-майор Васиф Кязымов передал участникам курса поздравления министра обороны и командующего Сухопутными войсками. Поведав о значимости "Начального курса коммандос", генерал-майор В.Кязымов особо подчеркнул положительное влияние подобных курсов на повышение уровня профессионализма личного состава и пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Затем отличник курса военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Самир Хакимов прикрепил эмблему к символическим пням.

В заключение окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и береты, состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.