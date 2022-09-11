В Военном институте состоялась церемония принятия присяги - ФОТО
В Военном институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны состоялась торжественная церемония принятия поступившими курсантами присяги. В церемонии приняли участие руководство Национального университета обороны и Военного института, военнослужащие Министерства обороны, личный состав, преподаватели, родители, представители общественности и журналисты, передает Day.Az.
Сначала в сопровождении Военного оркестра на плац было торжественно вынесено боевое знамя Военного института.
Минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости Азербайджана.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступивший на торжественной церемонии ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов поздравил курсантов и их родителей со знаменательным днем, пожелал курсантам быть достойными сынами азербайджанского народа и офицерами, отважно стоять на страже Родины.
После торжественной церемонии принятия присяги на верность Родине курсанты под звуки военного марша прошли перед трибуной.
Затем родители ознакомились с созданными для курсантов учебно-тренировочными и бытовыми условиями, и территорией.
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