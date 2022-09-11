Участники 14-го саммита женщин-спикеров парламентов посетили узбекский город Самарканд

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова совершила рабочий визит в столицу Узбекистана город Ташкент для участия в 14-м саммите женщин-спикеров парламентов.

10 сентября принимающие участие в саммите делегации посетили узбекский город Самарканд. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, участвовавшие в саммите главы парламентов и делегации ознакомились с историческими и культурными достопримечательностями Самарканда.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, гости посетили обсерваторию Улугбека, мавзолеи Святого Даниила, Биби-Ханым, Эмира Тимура, некрополь Шахи-Зинда, площадь Регистан. Членов делегаций подробно проинформировали об этих исторических объектах.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова дала здесь интервью узбекским СМИ.