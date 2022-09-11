"Швондер Рубо": погоняло для олигарха Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

Армянские олигархи, в своем большинстве, имеют очень красноречивые прозвища. К примеру, самый богатый из них, глава партии под смешным в нынешних реалиях названием "Процветающая Армения" Гагик Царукян гордо носит погоняло "Тупой Гаго". Есть там и Самвел Алексанян, известный также как "Лфик Само" (прозвище является производным от русского слова "лифчик" - намек на компанию по продаже нижнего белья, связываемую с семьей Алексанян).

Российско-армянский олигарх Рубен Варданян не является пока обладателем какого-либо прозвища. Возможно потому, что все свои капиталы он заработал не в РА. Но, времена меняются. И Варданян, по его словам, решил навсегда осесть на временно оккупированных территориях Азербайджана, а именно - в городе Ханкенди. Который, напомню, является составляющей Карабахской экономической зоны.

О причинах, побудивших Варданяна совершить такой шаг, немало написано и в азербайджанской, и в армянской, и в российской прессе. Общим местом в них является недоверие к мотивам поступка олигарха, которые он сам озвучивает. Кто-то считает, что он банально пытается избежать попадания под западные санкции. А кто-то указывает на далеко идущие планы Варданяна, который может замахнуться на кресло, в котором пока сидит Никол Пашинян.

Время покажет, какая из версий окажется точной, но очевидно, что будучи человеком любящим и умеющим считать деньги, Варданян никогда бы не пошел на такую авантюру без планов получить прибыль, политическую или финансовую. Также очевидно, что он слишком связан обязательствами, тайнами, прошлым и потому просто не может быть самостоятельной фигурой. Но, естественно, сам олигарх этого признавать не хочет. Чем, кстати, уже наработал себе на прозвище "Несознанка Рубо".

Впрочем, он наработал и на целый ряд иных погонял. В том числе и после своего очередного появления в Ханкенди, где он принялся раздавать обещания карабахским сепаратистам, делая это с легкостью Остапа Бендера, рисовавшего перед васюкинскими шахматистами перспективы проведения в их городе межпланетного шахматного конгресса. При этом, он еще и обиженного из себя строит с видом официанта, не получившего щедрых "чаевых".

"Я понимал, что найдутся люди, которые не поверят, отнесутся с подозрением. Некоторые из них, прямо скажем, помогают Азербайджану, понимают они это или нет. Вы видите, как агрессивно реагирует их пресса, что обо мне пишут. Часть нашего общества подливает масла в их огонь", сетует Варданян. По сути признавая, что является персонажем, которому никто, даже в РА, не доверяет. А это, кстати, очень печальный вердикт для бизнесмена. Ибо, большой бизнес держится на большом доверии.

"Я говорил - у кого есть вопросы, пусть приедет сюда, в"арцах", посидим, поговорим, займемся делом, тогда будет понятно, кто и что думает, что говорит и кто есть кто на самом деле", рассуждает Рубен, выступая теперь в роли провокатора. Да, именно так. Он обращается к неизвестно кому, но с очевидным предложением нарушить законы Азербайджана, посетив временно оккупированный Ханкенди без согласия официального Баку.

Соответственно, появляется перспектива обретения им погоняла "Провокатор Рубо". Тут хотелось бы напомнить, что в Ханкенди с недавних пор даже представители правящей в РА партии предпочитают не ездить. А те представители официального Еревана, которые таки совершают эти незаконные визиты, потом извиняются перед нашей страной. И это признают даже армянские СМИ.

В частности, как утверждает армянское издание 168.am, секретарь Совбеза РА Армен Григорян был настолько шокирован реакцией Азербайджана на его визит, что поспешил по закрытым каналам извиниться перед азербайджанской стороной за визит в Ханкенди. Так что, тут скорее Варданяну придется ехать в Ереван с предложениями.

В любом случае, крайне анекдотичной была его попытка выпрыгивать из штанов, претендуя на статус, до которого он не дорос и уже никогда не дорастет. Ушлый делец, не более того, решил попробовать себя в ипостаси советчика, но советы он давал не Николу Пашиняну, например в плане более углубленного изучения русского языка, а Азербайджану.

Не важна суть того, что пролепетал Варданян. Важен сам факт, когда российско-армянский засланец позволяет себе советовать что-то стране, которая является безусловным политическим, экономическим и военным лидером всего Южного Кавказа. Стране, которая разгромила врага в ходе 44-дневной войны, одержав победу не только над ВС РА, но и над армией "рубенов варданянов" разного пошиба.

Что мне все это напоминает? Эпизод из бессмертной повести Булгакова "Собачье сердце", когда председатель домкома Швондер приходит что-то требовать у профессора Преображенского. Чем все это закончилось для Швондера, общеизвестно. Тем же все закончится и для Рубена Варданяна. Который вполне может обрести и такое погоняло, как "Швондер Рубо".