https://news.day.az/politics/1494650.html Три района Азербайджана под обстрелом армян - минобороны
Три района Азербайджана под обстрелом армян - минобороны
С вечера 11 сентября подразделения ВС Армении близ населенных пунктов Джил Чемберекского района и Ханазах Горисского района обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Новоивановка Гядабейского района и Хюсюлю Лачинского района.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, члены незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, обстреляли позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Аггая Кяльбаджарского района.
Подразделения нашей армии приняли адекватные ответные меры.
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